Bodrumspor seriyi sürdürecek
09.03.2021 11:26
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak yarıştaki en yakın rakibi Vanspor'u evinde 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkarıp 2'nci sıraya tırmanan Bodrumspor, yarın deplasmanda Pazarzpor'la karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak yarıştaki en yakın rakibi Vanspor'u evinde 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkarıp 2'nci sıraya tırmanan Bodrumspor, yarın deplasmanda Pazarzpor'la karşı karşıya gelecek. Pazar İlçe Stadı'nda Sait Tuzcu'nun yöneteceği müsabaka saat 12.00'de başlayacak.
Teknik direktör Tahsin Tam, istikrarlı gidişlerini Rize'de de sürdüreceklerini söyledi. Tam, "Takımımız uzun süredir yenilgi yüzü görmedi. Pazarspor karşısında da kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağız" dedi.
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