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Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Niğde Anadolu FK'yı evinde 3-0, Kardemir Karabükspor'u ise deplasmanda 3-2 yenerek seri başlatan Boodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Sakaryaspor'u misafir edecek.

Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Niğde Anadolu FK'yı evinde 3-0, Kardemir Karabükspor'u ise deplasmanda 3-2 yenerek seri başlatan Boodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Sakaryaspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrumspor 14'üncü haftaya 16 puanla 13'üncü sırada girerken, Sakaryaspor ise 17 puanla 9'uncu basamakta.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
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