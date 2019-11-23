Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Niğde Anadolu FK'yı evinde 3-0, Kardemir Karabükspor'u ise deplasmanda 3-2 yenerek seri başlatan Boodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Sakaryaspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrumspor 14'üncü haftaya 16 puanla 13'üncü sırada girerken, Sakaryaspor ise 17 puanla 9'uncu basamakta.