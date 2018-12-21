Son Dakika Haberleri: Bodrumspor Şirketleşiyor

Bodrumspor Şirketleşiyor

2 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda şirketleşme için ilk adımları attı.

Bodrumspor Şirketleşiyor, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda şirketleşme için ilk adımları attı. Kongrede ilk olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği'nin yüzde 100 iştiraki olacak Bodrumspor A.Ş. isimli bir anonim şirket kurulması, bu şirkete işlem ve eylemleri yapması için en geniş şekilde yetki verilmesi görüşüldü. Ardından Bodrumspor'un şirketleşmesi kongre üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Kulüp başkanı Rıza Karakaya, Süper Lig'deki birçok kulübün A.Ş olduğunu belirterek, "Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe gibi başarılı takımların çoğu şirketleşmiş durumda. Federasyon da bu konuyu öneriyor. Hemen hemen bütün spor kulüpleri anonim şirketi olacak. Biz güzel bir anonim şirketi kurmak istiyoruz. Bizim zihnimizden geçen yüzde 51 hissenin Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği'nde kalması. Yüzde 49'luk payın ise Bodrum'da yaşayan sanatçılar, spor adamları, iş adamları ve halka verilmesi" diye konuştu.

Bodrumspor adı altında bir güç birliği kurmayı amaçladıklarını belirten Rıza Karakaya, "Hisse 39 bin TL gibi bir rakam olacak. Herkesin katılabileceği bir ücret biçmek istiyoruz" dedi. Karakaya'nın ardından kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Bodrum, dünyaya açılan bir marka. Spor aşkı ile yanıp tutuşan insanlarla Bodrumspor layık olduğu yere gelecektir. Bu marka şehrin takımı, Süper Lig ve Avrupa kupalarında güzel ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak zorundadır. Bundan sonra A.Ş. olma kısmında görev alacak arkadaşların başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bodrumspor taraftarına da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:17 Kaynak: DHA

Karakaya, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor
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