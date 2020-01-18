Bodrumspor, Sivas deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor, Sivas deplasmanında - Son Dakika Spor

Bodrumspor, Sivas deplasmanında

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor deplasmanında terleyecek.

Bodrumspor, Sivas deplasmanında, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor deplasmanında terleyecek.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Aksu görev yapacak. Teknik direktör Tarık Daşgün zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak iyi bir futbolla istedikleri sonucu alacaklarını dile getirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
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