Bodrumspor telafi peşinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor'a son dakika golüyle mağlup olarak hem 15 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan, hem de puan tablosunda ikinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Bodrumspor, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak. Karacabey Fehmi Gerçekler Stadı'nda Ozan Bileyci'nin yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 49 puanla 4'üncü basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda, Sakaryaspor maçında sarı kart gören Celal cezası nedeniyle Karacabey deplasmanında oynayamayacak.