Bodrumspor Timur'u aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor Timur'u aldı - Son Dakika Spor

Bodrumspor Timur'u aldı

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bandırmaspor'dan ayrılan santrfor Timur Kosovalı ile anlaştı.

Bodrumspor Timur'u aldı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bandırmaspor'dan ayrılan santrfor Timur Kosovalı ile anlaştı. Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle Bandırma ekibinde ligde 2, kupada 1 müsabakada forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Antalyaspor'da profesyonel olan gurbetçi golcü, Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Tekirova Belediyespor, İstanbulspor, Kayseri Şekerspor, Bandırmaspor, Göztepe, Ankaragücü, Keçiörengücü, Amed Sportif, Sancaktepe Belediyespor ve Tokatspor'da da oynadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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