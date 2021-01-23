Bodrumspor transferlere başladı - Son Dakika

Bodrumspor transferlere başladı

23.01.2021 15:45

- Bodrumspor transferlere başladı Bodrumspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor.

- Bodrumspor transferlere başladı

MUĞLA - Bodrumspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor. Yeşil beyazlı ekip, Süleyman Güneş'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor A.Ş., Ankara Demispor'dan Süleyman Güneş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkisinde oynayan Süleyman Güneş, 24 yaşında.

Bugün kulübün Gümbet Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Rıza Karakaya ile kulüp yöneticileri katıldı. Kendisini yeşil beyaz renklere bağlayan imzayı attıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Güneş, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çok mutlu ve gururluyum. Bodrumpor'u zaten yakından takip ediyordum. İnşallah iki taraf için de hayırlı bir sezon olur. Her şey güzel olur. Başarılı yıllar geçireceğimizi umut ediyorum. İnşallah her şey iyi olacak."

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ise Süleyman Güneş'in takip ettikleri bir oyuncu olduğunu dile getirerek şöyle dedi: "İyi futboluyla gözümüze çarpmıştı. Sezon başı da ilgilenmiştik ama bugün kadromuza katmak nasip oldu. Ben kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Bodrumspor forması altında hedeflerimize hep beraber ilerleyeceğiz. Şu anda 3 tane daha transferimiz hazır durumda. Birkaç gün içerisinde onların da isimlerini paylaşacağız. İleride Bodrumspor'u çok büyük hedefler bekliyor. Bize bu imkanları sunan Fikret Öztürk başta olmak üzere, Öztürk Ailesine Bodrumspor ailesine güvenip Bodrumspor A.Ş.'ye ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bodrumspor aldığı sonuçlarla hem belediye başkanımızın, hem Bodrumluların hem de Öztürk ailesinin yüzünü güldürecek. Bodrumspor'u çok güzel günler bekliyor."

Bodrumspor transferlere başladı
Bodrumspor transferlere başladı
Bodrumspor transferlere başladı
Bodrumspor transferlere başladı

Futbol Federasyonu, Süleyman Güneş, Gümbet, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrumspor transferlere başladı - Son Dakika


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