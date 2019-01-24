Bodrumspor Turu Elinden Kaçırdı

TFF 2. Lig takımı olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Süper Lig takımını eleyip adını son 16 ekip arasına yazdıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, çeyrek final yarışında Evkur Yeni Malatyaspor'u elinden kaçırdı.





TFF 2. Lig takımı olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Süper Lig takımını eleyip adını son 16 ekip arasına yazdıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, çeyrek final yarışında Evkur Yeni Malatyaspor'u elinden kaçırdı. Süper Lig'de sezonun flaş ekibi olan Malatyaspor karşısında deplasmandaki ilk maçta 2-0 öne geçen Bodrum, biri penaltıdan son 10 dakika içinde yediği 3 golle avantajını kaybetti. Dün İlçe Stadı'nda oynanan rövanşta 1-0'ı bularak tur kapısını aralayan yeşil-beyazlılar, ardından rakibin 2 golüne engel olamayınca elenmekten kurtulamadı.



Mağlubiyete rağmen oyuncularının alkışı hak ettiğini söyleyen teknik direktör Engin İpekoğlu, "Yeni Malatyaspor'la oynadığımız maçlarda daha çok gol pozisyonuna giren taraf olduk. Biz zaten son 16 turuna kalarak kendimiz için tarih yazdık. Çeyrek finale de çıkabilirdik ama tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Futbolcularımı kutluyorum. Türkiye Kupası'ndaki başarı bizim için güzel bir hatıra oldu. Artık kupayı unutup ligde Play-Off'a kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



GÖKSU 100'LER KULÜBÜNDE



BODRUM Belediyesi Bodrumspor'da Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ağlarını sarsan Göksu Türkdoğan, dalya dedi. 13 yıllık profesonel futbolculuğunda Türkiye Kupası'nda ilk kez ağları sarsan Göksu, kariyerinin 100. golünü kaydetti. Bodrum'un 33 yaşındaki tecrübeli yıldızı daha önce Süper Lig'de 1, 1. Lig'de 53, 2. Lig'de ise 45 gol atmayı başardı. Yeşil-beyazlı formayla bu sezon 9 kez ağları sarsan Göksu, resmi maçlardaki kariyerinin 100. golünü, "Attığım tüm golleri hatırlıyorum. Zihnimde farklı statlarda farklı takımlara karşı hayatım boyunca unutmayacağım, aralarında şampiyonluklar getiren goller vardı. Hücum oyuncusu için 100 gol sayısına ulaşmak çok güzel bir duygu" cümleleriyle anlattı.



- Bodrum

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