Bodrumspor'un keyfi ilk haftadan kaçtı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Etimesgut Belediyespor'a konuk olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor rakibine 1-0 yenilerek sezona kötü başladı. Teknik direktör Tarık Daşgün, alınan sonuca üzüldüklerini ancak ligin uzun bir maraton olduğunu dile getirdi. Transferlerin takıma uyum sağlamasıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını ifade eden Daşgün, "İlk maçımızı kazanmak isterdik. Moralimiz bozulsa da yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sezon öncesi Antalyaspor'un pilot takımı olup transferlerini Süper Lig temsilcisinin gençlerinden yapan Bodrumspor bu hafta evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.