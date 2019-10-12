Son Dakika Haberleri: Bodrumspor'un konuğu elazığspor
Son Dakika Spor Bodrumspor'un konuğu elazığspor

Bodrumspor'un konuğu elazığspor

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor ile golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde Birevim Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Bodrumspor'un konuğu elazığspor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor ile golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde Birevim Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

İlçe Stadı'nda Gürel Uzuner'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-beyazlıların Başkanı Rıza Karakaya sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Mutlak 3 puana ihtiyacımız var. Elazığspor'u yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


- Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Bayburt, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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