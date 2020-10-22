Bodrumspor'un tadı yok
22.10.2020 12:44
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde KIrklarelispor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor, geride kalan 6 haftada sadece 4 puan toplayıp alt sıralara iyice yaklaştı.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde KIrklarelispor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor, geride kalan 6 haftada sadece 4 puan toplayıp alt sıralara iyice yaklaştı. Yalnızca GMG Kastamonuspor'u yenebilen yeşil-siyahlılar büyük umutlarla başladığı 2020-2021 sezonunda hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, "Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Pozisyonlara da girdik. Ancak golü bir türlü bulamadık" diye konuştu. Bodrumspor gelecek hafta Vanspor'la deplasmanda oynayacak.
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