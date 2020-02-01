Bodrumspor Van'da terleyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor Van'da terleyecek - Son Dakika Spor

Bodrumspor Van'da terleyecek

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçından puan çıkaramayan ve düşme hattına doğru gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın deplasmanda zirveyi hedefleyen Vanspor'la kozlarını paylaşacak.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçından puan çıkaramayan ve düşme hattına doğru gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın deplasmanda zirveyi hedefleyen Vanspor'la kozlarını paylaşacak. Van Atatürk Stadı'nda Mustafa Aydın'ın görev yapacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bodrumspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Yılmaz, Vanspor'a karşı forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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