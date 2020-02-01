Bodrumspor Van'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçından puan çıkaramayan ve düşme hattına doğru gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın deplasmanda zirveyi hedefleyen Vanspor'la kozlarını paylaşacak. Van Atatürk Stadı'nda Mustafa Aydın 'ın görev yapacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bodrumspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Yılmaz , Vanspor'a karşı forma giyemeyecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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