Bodrumspor Yara Saracak
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966'ya dış sahada 1-0 kaybedip Play-Off yolunda çelme yiyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde alt sıralarda yer alan Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966'ya dış sahada 1-0 kaybedip Play-Off yolunda çelme yiyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde alt sıralarda yer alan Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak.
İlçe Stadı'nda Adem Sarıtaş'ın yöneteceği maç saat 14.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Engin İpekoğlu, Bayrampaşa'yı yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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