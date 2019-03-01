Son Dakika Haberleri: Bodrumspor Yara Saracak

Bodrumspor Yara Saracak

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966'ya dış sahada 1-0 kaybedip Play-Off yolunda çelme yiyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde alt sıralarda yer alan Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966'ya dış sahada 1-0 kaybedip Play-Off yolunda çelme yiyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde alt sıralarda yer alan Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak.

İlçe Stadı'nda Adem Sarıtaş'ın yöneteceği maç saat 14.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Engin İpekoğlu, Bayrampaşa'yı yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:39 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayrampaşa, Bodrum, Yenikadinda Gösterme, Spor
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