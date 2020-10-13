Bodrumspor yara sarma peşinde
13.10.2020 11:58
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Eyüpspor'a da evinde 2-1 yenilerek 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini alan Bodrumspor, yarın Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Eyüpspor'a da evinde 2-1 yenilerek 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini alan Bodrumspor, yarın Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.
Tarsus İlçe Stadı'nda Alper Akarsu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Tarsus'ta kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Daşgün, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Gereken dersleri alıp kayıpları telafi edeceğiz" dedi.
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