Bodrumspor Yenişemedi
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya
kampını sürdüren Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı.
Lara Topkapı Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekipte tüm oyuncular forma şansı bulurken, karşılaşmanın ilk devresini Batuhan ve Özcan'ın golleriyle Bağcılar 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hüseyin Kala
ve Emre Işık'ın golleriyle beraberliği yakalayan Bodrum, girdiği birçok pozisyonu gole çeviremeyince karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamladı.
Bodrumspor, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Şanlıurfaspor
ile karşılaşacak. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:47 Kaynak: DHA
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