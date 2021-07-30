Bodrumsporlu Batuhan İçel'e gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bodrumspor, oyuncusu Batuhan Ayvaz'ı İçel İdman Yurdu'na kiraladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Batuhan Ayvaz için İçel İdman Yurdu ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. Forvette görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 19 maçta görev yapıp 3 kez fileleri havalandırdı.