BODRUN ULTRA MARATONU'NDA 600 SPORCU YARIŞTI - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5. 'si düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu'nda yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 600 sporcu yarıştı. Maratona katılan sporcular, eylül ayında yaşanan orman yangınında zarar gören bölgelerden geçerek farkındalık oluşturdu.

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5. 'si düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 600 sporcu katıldı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alan maratonda, sporcular 60K, 23K, 10K ve 6K parkurlarında yarıştı.

SPORCULAR HEM YARIŞTI HEM FARKINDALIK OLUŞTURDU

Sporcuların yoğun katılım gösterdiği yarışmanın ödül töreni, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de yapıldı. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ödül töreninde yaptığı konuşmada maratonda koşan sporcuların hem doğa, hem de meme kanseri konusunda farkındalık oluşturduklarına dikkat çekerek "Bu yıl 5. 'si düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu, Bodrum'un eşsiz doğasını koşarak keşfetmek için yurtiçinden ve yurtdışından gelen 600'e yakın sporcumuzla gerçekleşti. Sporcularımız Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayarak Bodrum patikalarında koşularına devam ederken, yangından zarar gören bölgelerimizden geçerken anlamlı bir koşuya imza atıp farkındalık oluşturdular. Aynı zamanda 5. Bodrun Ultra Maratonu, meme kanseri farkındalığı için koşan Belçikalı katılımcılara da ev sahipliği yaptı. Meme kanseri geçirmiş kişilerin spor ile hayata yeniden tutunmaları için koşan ekibe de bu anlamlı farkındalığı yarattıkları için Bodrum Belediyesi ve Sayın Başkanımız Ahmet Aras adına teşekkür ediyoruz"dedi.

BODRUM SPOR TURİZMİNDE DE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Başkan Yardımcısı Yurt, Bodrum Belediyesi olarak temel hedeflerinin Bodrum'u spor turizminde söz sahibi bir kent seviyesine getirmek olduğunu söyledi. Bodrum'un bu tür etkinliklerle anılarak yoluna devam edeceğini kaydeden Yurt "Çok renkli ve şenlik havasında geçen bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor ve sporcularımızı kutluyorum"dedi.

Ödül Töreni 60K, 23K, 10K ve 6K parkurlarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde verilen ödüllerle sona erdi.