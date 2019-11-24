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BodRUN Ultra Maratonu sona erdi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dördüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu ödül töreniyle sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dördüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonunun katkılarıyla, elektrik dağıtım şirketi Aydem'in isim sponsorluğunda dört kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, aralarında yabancı atletlerin de olduğu 451 kişi mücadele etti.

Çocukları spora özendirmek amacıyla kısa mesafeli çocuk yarışının da yapıldığı etkinlikte, koşuların büyük bölümü doğayla iç içe geçti.

Yarışların sona ermesinin ardından Bodrum Kalesi avlusunda düzenlenen ödül töreninde, genel sıralama ve farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere kupaları ve çeşitli hediyeler verildi.

60 kilometre kategorisi kadınlar genel sıralamada Nihal Tırpan birinci, Gözde Gür ikinci, Ebru Demirel de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Rus atletlerden Anton Dyachkov birincilik, Aurel Pleshkan ikincilik, Kemal Kukul da üçüncülük elde etti.

6 kilometre kadınlarda Fatma Taş, erkeklerde ise Ahmet Alper Sofuoğlu'nun birinci olduğu yarışlarda, 10 kilometre kadınlarda Esra Uzun, erkeklerde Mehmet Fatih Yıldız, 23 kilometre kadınlarda Selma Akgün, erkeklerde ise Mehmet Aydıngör birincilik elde eden sporcular oldu.

Dereceye girenlere Müzekart da hediye edildi.

BodRUN Ultra Maratonu sona erdi

Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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