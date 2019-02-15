Son Dakika Haberleri: Bodruspor'un Konuğu Niğde Anadolu

Bodruspor'un Konuğu Niğde Anadolu

18 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta küme düşürülen Gaziantepspor karşılaşmasında hükmen 3 puanı cebine koyan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın sahasında Niğde Anadolu Futbol'la kozlarını paylaşacak.

Bodruspor'un Konuğu Niğde Anadolu, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta küme düşürülen Gaziantepspor karşılaşmasında hükmen 3 puanı cebine koyan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın sahasında Niğde Anadolu Futbol'la kozlarını paylaşacak.

İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede Hüseyin Gökberk Arslan görev yapacak. Teknik direktör Engin İpekoğlu, Niğde karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Kaybetmeye tahammülümüz yok. Bir an önce Play-Off hattına tırmanmalıyız" dedi. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:01 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Niğde, Spor
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