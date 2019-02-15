Bodruspor'un Konuğu Niğde Anadolu
18 dakika önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta küme düşürülen Gaziantepspor karşılaşmasında hükmen 3 puanı cebine koyan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın sahasında Niğde Anadolu Futbol'la kozlarını paylaşacak.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta küme düşürülen Gaziantepspor
karşılaşmasında hükmen 3 puanı cebine koyan Bodrum
Belediyesi Bodrumspor yarın sahasında Niğde
Anadolu Futbol
'la kozlarını paylaşacak.
İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede Hüseyin Gökberk Arslan görev yapacak. Teknik direktör Engin İpekoğlu
, Niğde karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Kaybetmeye tahammülümüz yok. Bir an önce Play-Off hattına tırmanmalıyız" dedi. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:01 Kaynak: DHA
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