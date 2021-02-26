Body Brokers Filmi - Son Dakika

Koreli Antonio, çocukken evlat edinilen ve Louisiana Körfezi'ndeki küçük bir kasabada büyüyen bir adamdır. Çok sevdiği Kathy ile evli olan Antonio, karısı ve üvey kızı Jessie’ye daha bir yaşam kurmak için çabalar. Ancak bu sırada Antonio, evi olarak gördüğü ülkeden sınır dışı edilebileceğini öğrenir. Bu durum Antonio’nun geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur.
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Body Brokers
Yapımcı Firma: Roxwell Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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