Body Brokers Filmi - Son Dakika

Koreli Antonio, çocukken evlat edinilen ve Louisiana Körfezi'ndeki küçük bir kasabada büyüyen bir adamdır. Çok sevdiği Kathy ile evli olan Antonio, karısı ve üvey kızı Jessie’ye daha bir yaşam kurmak için çabalar. Ancak bu sırada Antonio, evi olarak gördüğü ülkeden sınır dışı edilebileceğini öğrenir. Bu durum Antonio’nun geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur.

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: Body Brokers

Yapımcı Firma: Roxwell Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 111 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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