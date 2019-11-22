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Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi
6 saat önce
İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. 22 tane lüks otomobil çalan zanlıların sipariş üzerine hırsızlık yaptığı öğrenildi.
İstanbul polisi, 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesine operasyon düzenledi. Kırklareli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda çete liderleri Adnan K., Ayhan K. ve Ali K. isimli kardeşler yakalandı. 22 tane lüks otomobil çalan hırsızların, araçların şase ve motor bilgilerini değiştirdikleri anlaşıldı. Çetenin sipariş üzerine otomobil çaldığı öğrenildi. - İSTANBUL
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