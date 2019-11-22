Son Dakika Haberleri: Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika

Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi

6 saat önce

İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi.

Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi, System.String[]

İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. 22 tane lüks otomobil çalan zanlıların sipariş üzerine hırsızlık yaptığı öğrenildi.


İstanbul polisi, 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesine operasyon düzenledi. Kırklareli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda çete liderleri Adnan K., Ayhan K. ve Ali K. isimli kardeşler yakalandı. 22 tane lüks otomobil çalan hırsızların, araçların şase ve motor bilgilerini değiştirdikleri anlaşıldı. Çetenin sipariş üzerine otomobil çaldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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