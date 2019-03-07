Boe : Anlaşmasız Brexit Birleşik Krallık İçin En Büyük Risk

– Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının Birleşik Krallık finans sektörü için en büyük riski oluşturacağı uyarısını yaptı.

– Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının Birleşik Krallık finans sektörü için en büyük riski oluşturacağı uyarısını yaptı.



Londra'da katıldığı bir etkinlikte konulan Cunliffe, anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık varlık fiyatlarında büyük bir düşüşe sebep olabileceğini ve bu durumun da bankaların büyük kayıplar görmesine yol açabileceğini söyledi.



Söz konusu uyarıya rağmen Cunliffe, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşma olmadan ayrılmayacağını düşündüğünü söyledi. BoE Başkanı Mark Carney Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma anlaşması üzerinde bazı ilerlemeler olduğunu belirtmişti. - İstanbul

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