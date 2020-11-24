BoE Başkanı "anlaşmasız ayrılık ihtimaline" karşı uyardı - Son Dakika

BoE Başkanı "anlaşmasız ayrılık ihtimaline" karşı uyardı

24.11.2020 13:39
BoE Başkanı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiliz ekonomisinde uzun vadeli hasara yol açabileceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiliz ekonomisinde uzun vadeli hasara yol açabileceğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Bailey, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde bunun ekonomik etkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun vadeli etkilerinden bile büyük olabileceği uyarısında bulundu.

Bailey, güçlü bir iyi niyet çerçevesinde uygulanacak bir ticaret anlaşmasının sağlanmasının her iki tarafın da çıkarına olacağını hatırlattı.

İngiltere'nin AB ile müzakerelerinde sürenin daralması nedeniyle "uykusuz geceler geçirip geçirmediğinin" sorulması üzerinde Bailey, "Uykusuz bir gecem yok. Kısa vade Kovid-19'un etkileri daha büyük. Fakat bir ticaret anlaşmasına varmamız çok daha iyi olacaktır." dedi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise dün İngiliz yayın kurumu BBC'ye verdiği röportajında, "Kısa vade spesifik olarak derhal bir anlaşmaya varmamız tercih edilir. Bu durum kısa vadede işleri kolaylaştırır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere ve AB arasında müzakereler sürüyor

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütmeye devam ediyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

İngiltere Başbakanlığı'nda geçen hafta yapılan açıklamada, "Bizim pozisyonumuz, müzakereler boyunca hep en kısa zamanda bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması hususunda net oldu. Pozisyonumuz böyle olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçen hafta İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." İfadelerini kullanmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BoE Başkanı 'anlaşmasız ayrılık ihtimaline' karşı uyardı - Son Dakika Ekonomi


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