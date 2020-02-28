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BoE / Carney : Ekonomik büyüme yavaşlayabilir
6 saat önce
Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 sebebiyle küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve daha az turistin ülkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 sebebiyle küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve daha az turistin ülkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı. Sky News'e konuşan Carney, "en önemli şey sistemin çalıştığından emin olmak" diye vurguladı ve BoE'nin "bu konuda çok emin olduğunu" da sözlerine ekledi. Aynı zamanda ülkede en az 16 kişinin virüsten etkilendiği ve henüz hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.
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