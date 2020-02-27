BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir - Son Dakika

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BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir
6 saat önce
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülke enflasyonunun yüzde 2.0 hedefinin hafif üzerinde olmasını beklediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülke enflasyonunun yüzde 2.0 hedefinin hafif üzerinde olmasını beklediğini söyledi. Cunliffe, Covid-19'un tedarik zincirlerini bozması nedeniyle büyük olasılıkla Birleşik Krallık'ta iş yapan şirketlerin marjlarında ve karlılığında düşüş olabileceğini de belirtti.
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