BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir - Son Dakika

BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir

6 saat önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülke enflasyonunun yüzde 2.0 hedefinin hafif üzerinde olmasını beklediğini söyledi.

BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir, System.String[]

- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülke enflasyonunun yüzde 2.0 hedefinin hafif üzerinde olmasını beklediğini söyledi. Cunliffe,  Covid-19'un tedarik zincirlerini bozması nedeniyle büyük olasılıkla Birleşik Krallık'ta iş yapan şirketlerin marjlarında ve karlılığında düşüş olabileceğini de belirtti.

İngiltere Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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