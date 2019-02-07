BoE faiz kararını açıkladı
30 dakika önce
İngiltere MB, faizlerde değişikliğe gitmezken 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi.
İngiltere MB, faizlerde değişikliğe gitmezken 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10
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