Son Dakika Haberleri: BoE faiz kararını açıkladı

BoE faiz kararını açıkladı

30 dakika önce

İngiltere MB, faizlerde değişikliğe gitmezken 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi.

BoE faiz kararını açıkladı, System.String[]
İngiltere MB, faizlerde değişikliğe gitmezken 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10 

İngiltere, Ekonomi
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