BoE faizleri tahvili alım programı hedefini değiştirmedi - Son Dakika
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BoE faizleri tahvili alım programı hedefini değiştirmedi

6 saat önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını sabit tuttu, kamu ve özel sektör tahvil alım programını değiştirmedi.

BoE faizleri tahvili alım programı hedefini değiştirmedi, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını sabit tuttu, kamu ve özel sektör tahvil alım programını değiştirmedi.

Buna göre BoE, poltika faizini tarihi dip düzey olan yüzde 0.1'de tutarken, 635 milyar sterlin değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişiklik yapmadı.

Bank of England faiz kararı açıklamasında ayrıca, birçok işletmenin henüz toparlanamadığına dikkat çekilerek, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için uzun vadeli risklerin hala güçlü olduğu uyarısı da yapıldı.

Bank of England Başkanı Andrew Bailey, Covid-19 pandemisi sonrası ekonomiyi desteklemek üzere yürüttükleri niteliksel destek programı tamamlanmadan önce Para Politikası Komitesi'nin bir toplantı daha yaparak, gelişmeleri gözden geçireceğini anımsattı ve BoE'nin para politikası araçlarının hala olduğunu vurguladı.

Bailey ayrıca, Haziran toplantısındaki karar sürecinde ekonomik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin tüm bilgilerin de gözden geçirileceğine işaret etti.


İngiltere Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:46 Kaynak: DHA


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