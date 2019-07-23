Son Dakika Haberleri: BoE/Haldane: Ekonomi inişe geçmedikçe parasal gevşeme yok
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BoE/Haldane: Ekonomi inişe geçmedikçe parasal gevşeme yok

1 saat önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Andy Haldane, Brexit belirsizliklerine rağmen, endeksin hemen altında seyreden ekonomik büyümenin, "muhteşem olmasa da istikrarlı" olduğunu söyledi.

BoE/Haldane: Ekonomi inişe geçmedikçe parasal gevşeme yok, System.String[]
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Andy Haldane, Brexit belirsizliklerine rağmen, endeksin hemen altında seyreden ekonomik büyümenin, "muhteşem olmasa da istikrarlı" olduğunu söyledi.
Ekonomik durgunluğun bitmese de çok düşük bir düzeyde olduğunu belirten Haldane, kullkanılmayan kaynaklara işaret ederek, konut fiyatlarının dibe vurabileceğini söyledi.
Brexit belirsizliklerine dikkat çeken Haldane, faiz oranlarını bulundukları düzeyde tutmak için dikkatli bir yaklaşım izlemek gerektiğini ve para politikasının ekonomide keskin bir düşüş olmadığı sürece gevşememesi gerektiğini belirtti.
Faiz oranlarının, anlaşmalı ya da anlaşmasız bir Brexit olması farketmeksizin önceden tahmin edilemeyeceğini ifade eden Haldane, piyasaları baz alan tahminlerin faiz oranlarını ayarlama konusunda doğru bir yöntem olmadığını söyledi ve ekledi:
"Oyun çok değişti ve belki de aşağı yönlü ekonomik gelişmelere karşı alınabilecek parasal önlemler de değişmiştir. Meydan okumalar ve büyük fırsatlar ekonominin tedarik yönüne dayanıyorsa, çözüm mali ve yapısal politikalar üretmektir."


- İstanbul
İngiltere Merkez Bankası, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:29 Kaynak: DHA
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