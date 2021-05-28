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BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Vlieghe: "Enflasyonda 1970'lerle kıyaslama hatalı" - Son Dakika

BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Vlieghe: "Enflasyonda 1970'lerle kıyaslama hatalı"

28.05.2021 18:25
BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Vlieghe:

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Üyesi Gertjan Vlieghe, BoE'nin, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 oranını aşarak 2021 sonunda yüzde 2,5'e ulaşacağı öngörüsüne ilişkin olarak, "Bu durum geçici olacaktır.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Üyesi Gertjan Vlieghe, BoE'nin, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 oranını aşarak 2021 sonunda yüzde 2,5'e ulaşacağı öngörüsüne ilişkin olarak, "Bu durum geçici olacaktır. Enflasyonda 1970'lerle kıyaslama hatalı." dedi.

PPK üyesi Vlieghe, Bath Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla hızlı bir şekilde yürütülen aşılamaya rağmen, tehlikenin henüz tam olarak atlatılmadığını kaydetti.

İngiltere'de salgın nedeniyle 2020 yılında rekor seviyede düşen ekonomik aktivitede 2021 yılında ise rekor seviyede artış beklendiğinin altını çizen Vlieghe, "Bu durumu ani artış olarak tanımlama yönünde bir eğilim var. Bence, bunu ileriye dönük normale dönüş olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

BoE'nin para politikası kararlarını alan komitenin 9 üyesinden biri olan Vlieghe, "Devam eden aşılamalar sayesinde ekonomik görünüm şu anda geçen senekinden daha iyi durumda. Fakat tehlike henüz atlatılmış değil. Uluslararası anlamda yeni virüs vakaları halen yüksek ve bu durum küresel aktivite üzerinde baskı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vlieghe, İngiltere'de ekonominin kademeli olarak açılması yönündeki adımların gecikebileceğine işaret ederek, "İngiltere'de endişe veren varyantlarla uğraşıyoruz. Bu durum Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilme hızını etkileyebilir." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümeti tarafından salgın nedeniyle halihazırda çalışamayacak olanlara verilen maaş desteğinin önümüzdeki dönemde (eylül ayının sonu) kesileceğini hatırlatan Vlieghe, bu destekten faydalananların sadece küçük bir kısmının bile işsiz kalmasının, toplam işsizlikte artışa yol açacağını, bunun da makro ekonomik olarak önemli olduğunu söyledi.

Vlieghe, konuşmasında ayrıca İngiltere'de ekonomik büyümenin bankanın beklediği şekilde 2021 yılında yüzde 7,25, 2021 yılında ise yüzde 5,75 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2022 yılına kadar olası bir faiz artışı adımına ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti.

BoE'nin, enflasyonun bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesini aşacağı öngörüsüne de değinen Vlieghe, bu durumun geçici olacağını ve ülkede enflasyonun yeniden 1970'li yıllardaki seviyelere yükselmesinin beklenmediğini belirterek, "(Enflasyonda) 1970'lerle yapılan kıyaslamalar hatalı." ifadesini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede nisan ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1,5 artmıştı. Ülkede, TÜFE, mart ayında ise yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

BoE, geçen hafta, ülkede enflasyonun bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesini aşarak, 2021 yılının sonlarına doğru yüzde 2,5 seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Ülkede 1970'li yıllarda ağırlıklı olarak petrol fiyatlarındaki artışın yansıması olarak enflasyonda çift haneler görülmüş, enflasyon 1975 yılında ise yüzde 24 seviyesini aşmıştı.

Para Politikası Kurulu, Tüketici fiyat endeksi, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Vlieghe: 'Enflasyonda 1970'lerle kıyaslama hatalı' - Son Dakika Ekonomi


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