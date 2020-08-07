BoE / Ramsden : Negatif faizler artık alet çantasında

BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, nefatif faizleri bu aşamada kullanmayı düşünmediklerini, bunun yerine, niceliksel genişleme gibi diğer politika araçlarını denediklerini söyledi.

Ramsden, BoE politika faizlerinin Kasım ayında hangi düzeyde olacağına ilişkin bilgi vermekten kaçınırken, negatif faizlerin ise "artık alet çantasında" olduklarını vurguladı.