BOE, yeni 8K çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı! - Son Dakika

Çin'in en büyük ekran üreticileri arasında yer alan BOE Display, son yıllarda dünyayı şaşırtan yeniliklere imza atan OLED ekran üretimine devam ediyor. Şirketin, oyuncu monitörleri ve ulaştıkları ekran yenileme hızlarının yüksek olması, özellikle e-spor dünyasında adından söz ettirmesini sağlıyor.

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95 inçlik OLED ekran, 7680×4320 piksel çözünürlüğe sahip

Çinli ekran üreticisi BOE, ekran konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. Yenilikçi ürünleriyle son yıllarda adından söz ettiren şirket, 95 inçlik 8K OLED ekran ürününü tanıttı. 7680×4320 piksele kadar çözünürlüğe sahip ürün, 120Hz yenileme hızıyla adından söz ettiriyor.

BOE, şu anda çok popüler olmayan 8K çözünürlüklü ekranlar üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek dönemde popülerleşmesini bekleyen şirket, bu alanda ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. 8K çözünürlüklü 95 inçlik OLED ekran, 1 milyona 1 ekran kontrast oranı ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Şeffaf kapasitif piksel tasarımına dayalı 8K yüksek diyafram oranını benimseyen ürün, yüzde 99'luk DCI-P3 geniş renk gamı ??ile birlikte geliyor. Ek olarak ekran, ultra dar bir çerçeve tasarımı ile dikkatleri çekiyor. Öte yandan ortalama parlaklık 150 nit olan 95 inçlik OLED ekran, en yüksek 800 nit'e ulaşabiliyor.

95 inçlik OLED ekran, bir dizi önemli özelliğe sahip. Öyle ki ürün, ultra kalın metal kaplama teknolojisi, derin delik aşındırma teknolojisi ve oksit TFT yapı optimizasyonu ile geliyor. Ek olarak BOE'nin süper büyük OLED oksit arka panel teknolojisini kullanacak ürün, ekranın tekdüzeliğini ve kararlılığını daha da geliştirmek için bir sürücü telafi algoritması ile geliştirilmiş bir şekilde geliyor.

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