BOE, yeni 8K çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı! - Son Dakika
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BOE, yeni 8K çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı!

15.05.2022 10:26
BOE, yeni 8K çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı!

Dünyanın en önemli ekran üreticilerinden birisi olan BOE Display, 8K teknolojisi bulunduran bir başka ürününü daha duyurdu.

Çin'in en büyük ekran üreticileri arasında yer alan BOE Display, son yıllarda dünyayı şaşırtan yeniliklere imza atan OLED ekran üretimine devam ediyor. Şirketin, oyuncu monitörleri ve ulaştıkları ekran yenileme hızlarının yüksek olması, özellikle e-spor dünyasında adından söz ettirmesini sağlıyor.

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95 inçlik OLED ekran, 7680×4320 piksel çözünürlüğe sahip

Çinli ekran üreticisi BOE, ekran konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. Yenilikçi ürünleriyle son yıllarda adından söz ettiren şirket, 95 inçlik 8K OLED ekran ürününü tanıttı.  7680×4320 piksele kadar çözünürlüğe sahip ürün, 120Hz yenileme hızıyla adından söz ettiriyor.

BOE, yeni 8K çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı!

BOE, şu anda çok popüler olmayan 8K çözünürlüklü ekranlar üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek dönemde popülerleşmesini bekleyen şirket, bu alanda ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. 8K çözünürlüklü 95 inçlik OLED ekran, 1 milyona 1 ekran kontrast oranı ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

BOE, yeni 8K çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı!

Şeffaf kapasitif piksel tasarımına dayalı 8K yüksek diyafram oranını benimseyen ürün, yüzde 99'luk DCI-P3 geniş renk gamı ??ile birlikte geliyor. Ek olarak ekran, ultra dar bir çerçeve tasarımı ile dikkatleri çekiyor. Öte yandan ortalama parlaklık 150 nit olan 95 inçlik OLED ekran, en yüksek  800 nit'e ulaşabiliyor.

95 inçlik OLED ekran, bir dizi önemli özelliğe sahip. Öyle ki ürün, ultra kalın metal kaplama teknolojisi, derin delik aşındırma teknolojisi ve oksit TFT yapı optimizasyonu ile geliyor. Ek olarak BOE'nin süper büyük OLED oksit arka panel teknolojisini kullanacak ürün, ekranın tekdüzeliğini ve kararlılığını daha da geliştirmek için bir sürücü telafi algoritması ile geliştirilmiş bir şekilde geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney+, ülkemizde istediği başarıyı elde edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Samsung, BOE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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