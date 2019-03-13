Son Dakika Haberleri: Boeing 737'lere Hava Sahası Kapatıldı

Boeing 737'lere Hava Sahası Kapatıldı

1 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.

Boeing 737'lere Hava Sahası Kapatıldı, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Boeing 737, Güncel
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