Boeing 737'lere Hava Sahası Kapatıldı
1 saat önce
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing
737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:31 Kaynak: DHA
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