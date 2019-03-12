Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max 8 Uçaklarının Almanya'ya Giriş Çıkışı Yasaklandı

Boeing 737 Max 8 Uçaklarının Almanya'ya Giriş Çıkışı Yasaklandı

23 dakika önce

Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya hava sahasının Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların giriş çıkışlarına kapatıldığı belirtildi.

Boeing 737 Max 8 Uçaklarının Almanya'ya Giriş Çıkışı Yasaklandı, System.String[]
Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya hava sahasının Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların giriş çıkışlarına kapatıldığı belirtildi.

Son 5 ay içerisinde 2 kez düşmesi üzerine tedbir amaçlı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların giriş ve çıkışlarını geçici olarak durduran ülkelere Almanya da katıldı. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizim için güvenlik her şeyden önemlidir. Bütün şüpheler giderilene kadar Alman hava sahasının tüm Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatılması talimatını verdim" ifadesini kullandı.

Pazar günü, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından İngiltere, Çin, Singapur, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkeler, Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların ülkeye inişlerini ve ülkeden kalkışlarını durdurmuştu. Ekim 2018'de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:25 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Boeing 737, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşme Görüşmeleri Yapıyor Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 19:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max 8 Uçaklarının Almanya'ya Giriş Çıkışı Yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]