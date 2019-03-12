Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max 8' ve 'Boeing 737 Max 9' Tipi Hava Araçlarının Uçuşları Durduruldu

Boeing 737 Max 8' ve 'Boeing 737 Max 9' Tipi Hava Araçlarının Uçuşları Durduruldu

1 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yurtdışında 5 ay içerisinde meydana gelen kazaların ardından, 'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Boeing 737 Max 8' ve 'Boeing 737 Max 9' Tipi Hava Araçlarının Uçuşları Durduruldu, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yurtdışında 5 ay içerisinde meydana gelen kazaların ardından, 'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi. 

5 AYDA İKİ KAZA MEYDANA GELDİ

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

Etiyopya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Boeing 737, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 19:59:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max 8' ve 'Boeing 737 Max 9' Tipi Hava Araçlarının Uçuşları Durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]