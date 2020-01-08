Boeing, 737 Max için simülatör eğitimi önerdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boeing, 737 Max için simülatör eğitimi önerdi - Son Dakika

Boeing, 737 Max için simülatör eğitimi önerdi

6 saat önce

Boeing, uçuşu durdurulan 737 Max uçaklarının yeniden kullanıma sunulmasından önce pilotlara eğitim verilmesi önerisinde bulundu.

Boeing, 737 Max için simülatör eğitimi önerdi, System.String[]

Boeing, uçuşu durdurulan 737 Max uçaklarının yeniden kullanıma sunulmasından önce pilotlara eğitim verilmesi önerisinde bulundu.

Boeing'den yapılan açıklamada, meydana gelen kazalar sonrası uçuşu durdurulan 737 Max uçaklarının yeniden hizmet vermeye başlamadan önce, pilotlara bilgisayar odaklı eğitimin yanı sıra 737 Max simülatör eğitimi verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu önerinin, uçak ve test sonuçlarındaki değişiklikleri dikkate alan ve modelin güvenli bir şekilde tekrar hizmet vermesini önemseyen bir öneri olduğunun belirtildiği açıklamada, nihai kararın düzenleyiciler tarafından verileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing geçici üst yöneticisi (CEO) Greg Smith, Boeing için en öncelikli unsurun güvenlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun, müşterilerin ve paydaşların 737 Max uçaklara olan güveni bizim için kritik öneme sahip. Bu nedenle Boeing, 737 Max'ın güvenli bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlamasından önce pilotlara bilgisayar temelli eğitimle birlikte simülatör eğitimi verilmesi önerisinde bulunma kararı aldı."

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 737 Max uçaklarında sistem hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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