Boeing 737 Max'ların Uçuşlarındaki Azalma Radara da Yansıdı
7 dakika önce
Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde Boeing 737 Max uçak modelinin kullanımının durdurulması radara da yansıdı.
Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde Boeing 737 Max uçak modelinin kullanımının durdurulması radara da yansıdı. Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 00: 10'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radar görüntüsünde de dikkat çekti.Radar ekranlarında özellikle Boeing'in Max tipi uçaklarının ABD'de daha çok uçtuğu görüldü. Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.(Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:19 Kaynak: DHA
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