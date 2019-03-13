Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'ların Uçuşlarındaki Azalma Radara da Yansıdı

Boeing 737 Max'ların Uçuşlarındaki Azalma Radara da Yansıdı

7 dakika önce

Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde Boeing 737 Max uçak modelinin kullanımının durdurulması radara da yansıdı.

Boeing 737 Max'ların Uçuşlarındaki Azalma Radara da Yansıdı, System.String[]
Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde Boeing 737 Max uçak modelinin kullanımının durdurulması radara da yansıdı. Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 00: 10'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radar görüntüsünde de dikkat çekti.Radar ekranlarında özellikle Boeing'in Max tipi uçaklarının ABD'de daha çok uçtuğu görüldü. Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.(Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:19 Kaynak: DHA

Etiyopya, Boeing 737, Boeing, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düşen Etiyopya Uçağıyla İlgili Yeni İddia: Duman Yükseliyordu Saros Körfezi'nde Batırılacak Olan Dev Uçak Edirne'ye Getirildi

THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 00:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'ların Uçuşlarındaki Azalma Radara da Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]