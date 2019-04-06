Son Dakika Haberleri: Boeing, 737 Max'ların Üretimini Yavaşlattı

Boeing, 737 Max'ların Üretimini Yavaşlattı

1 saat önce

Boeing, Etiyopya ve Endonezya'daki kazaların ardından 737 Max uçaklarının üretimini yavaşlattığını duyurdu.

Boeing, 737 Max'ların Üretimini Yavaşlattı, System.String[]
Boeing, Etiyopya ve Endonezya'daki kazaların ardından 737 Max uçaklarının üretimini yavaşlattığını duyurdu.

Boeing Yönetim Kurulu, 737 Max uçaklarının üretiminin yavaşlatıldığını duyurdu. Boeing Yönetim Kurulu, 5 ay içinde iki uçağın ölümcül kazaya neden olması sebebiyle yeni bir iç güvenlik komitesi kurulduğunu açıkladı. Şirket, 737 ailesinin üretim hızının ayda 52'den 42'ye çekileceğini duyurdu.

Boeing'in Genel Müdürü Dennis A. Muilenburg, Max'a ek olarak, Boeing 737 NG'yi ve uçağın askeri bir versiyonunu üreteceğini ifade etti.

Boeing ayrıca, uçaklarının nasıl geliştiğini ve inşa edildiğini incelemek için yönetim kurulunda bir komite kuracak. Şirket, iki adet 737 Max uçağının düşmesinden sonra yükselen bir krizle karşı karşıya kaldı. Max üretimi yavaşlatıldı, yeni uçak teslimatları durduruldu, Renton, Wash'daki üretim hatlarında bir birikim oluştu.

Şirket, Seattle yakınlarındaki Renton'da bitmiş uçak stokladı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:17 Kaynak: İHA

Etiyopya, Boeing 737, Boeing, Güncel
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