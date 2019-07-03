Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'lerde ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyecek
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Boeing 737 Max'lerde ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyecek

41 dakika önce

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da düşen 737 Max uçağında yaşamını yitirenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Boeing 737 Max'lerde ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyecek, System.String[]

Boeing Endonezya ve Etiyopya'da düşen 737 Max uçaklarında yaşamını yitirenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Birkaç yıla yayılacak ödeme, kazalarla ilgili yasal süreçlerden bağımsız bir şekilde verilecek.

İki kazada 346 kişi yaşamını yitirmişti.

Boeing bu parayla ailelerin eğitim ve yaşam masraflarının karşılanacağını, ayrıca toplumsal programlara da kaynak aktarılacağını duyurdu.

Boeing'in ürettiği 737 Max uçaklarına Mart ayından bu yana dünya çapında uçuş yasağı uygulanıyor.

Mart ayında düşen Etiyopya Havayolları uçağından beş ay önce de Endonezyalı Lion Air'a ait uçak, benzer bir şekilde düşmüştü.

Boeing, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yönetimler ve kar amacı gütmeyen örgütlerle işbirliği yapacağını açıkladı.

Şirketin yöneticisi Dennis Muilenburg, "İki kazada da gerçekleşen trajik ölümler nedeniyle üzgünüz" dedi.

Ailelerin avukatı: Boeing uçağı pazara geri döndürmek için kar güvenliğin önüne koyuyor

Etiyopya Havayolları'nın uçağında yaşamını yitirenlerden bazılarının ailelerinin avukatlığını üstlenen Teksas merkezli Avukat Nomi Husain, bu paranın "Ailelerden alınanları tazmin etmek için gereken miktarın yanına bile yaklaşmadığını" söyledi.

BBC Ulaştırma Muhabiri Tom Burridge'e konuşan Husain, Boeing'in "en çok satan modelini bir an önce pazara geri döndürmek için karı güvenliğin önüne koyduğunu" savundu ve ailelerin bir kısmının bu aşamada para istemediğini söyledi.

Husain bugüne kadar yedi ayrı dosyanın avukatlığını üstlendi ve bu dosyaların bazılarında 276 milyona varan tazminatlar isteniyor. Avukat Husain, ailelerin açtığı davaların toplam sayısının 50 civarında olduğunu tahmin ediyor.

Bazı ailelerin dava açmak için kazalara ait soruşturmaların bitmesini ve yetkililerin bu uçağa nasıl uçuş izni verdiğinin ortaya çıkarılmasını beklediğini belirten Husain, çoğu ailenin tek isteğinin gerçeğin gün yüzüne çıkması olduğunu söylüyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:09 
Etiyopya, Boeing, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor? Tecavüz şüphelisini genci, "İyi bir aileden geliyor" diyerek cezalandırmayan hakime uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 23:50:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'lerde ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar ödeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]