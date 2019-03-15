Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max Neden Düştü? | 6 Ayda İki Kere Düşen Uçak!

Boeing 737 Max Neden Düştü? | 6 Ayda İki Kere Düşen Uçak!

59 dakika önce

Boeing firmasının en çok satın alınan dar gövdeli uçağı olan Boeing 737 yenilenerek Boeing 737 Max ailesiyle yenilendi.

Boeing firmasının en çok satın alınan dar gövdeli uçağı olan Boeing 737 yenilenerek Boeing 737 Max ailesiyle yenilendi. Ancak bu ailede yaşanan bir sorun nedeniyle 737 Max 29 Ekim ve 10 Mart tarihlerinde iki kere yaşanan benzer sorun nedeniyle düştü. Peki bu kadar yeni bir uçağın bu kadar kısa sürede düşme nedeni ne olabilir?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:09 Kaynak: Youtube

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