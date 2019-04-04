Boeing, 737 Max Tipi Uçaklarda Yaşanan Kazaların Nedenini Açıklayıp Özür Diledi

Boeing, 737 MAX tipi uçaklarda yazılım hatası olduğunu itiraf ederek, kazalarda hayatını kaybedenler için özür diledi. Boeing şirketinin CEO'su Dennis A. Muilenburg, Twitter hesabından paylaştığı videoda 737 MAX tipi uçaklarda yazılım hatası olduğunu kabul etti. Muilenburg, "Hayatını kaybedenler için üzgünüz" dedi.

Muilenburg, açıklamasında şunları söyledi:

"HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Boeing olarak, son 737 kazalarında hayatını kaybedenler için üzgünüz ve bunun gibi trajedilerin bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için bıkıp usanmadan emniyete odaklandık."

NE OLMUŞTU?

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

Kazaların, 737 Max 8'lerin uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Uçak gövdesindeki sensörlerden gelen hatalı sinyallerin uçakların düşmesine sebep olduğu düşünülüyor.