Boeing, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ödeyecek - Son Dakika

Boeing, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ödeyecek

08.01.2021 10:13
Boeing,

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi.

Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2,5 milyar dolar olacağı açıklandı.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal oldu

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Para Cezası, Boeing 737, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boeing, '737 Max' tipi yolcu uçaklarının yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ödeyecek - Son Dakika


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