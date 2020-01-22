Son Dakika › Dünya › Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek - Son Dakika Dünya
Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek
7 saat önce
Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı
Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı.
Duyurunun ardından şirket hisseleri çakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:17
Son Dakika TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı