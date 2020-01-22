Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek - Son Dakika Dünya

Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek

7 saat önce

Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı

Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek, System.String[]

Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı.


Duyurunun ardından şirket hisseleri çakıldı.

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Boeing, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:17 
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