Boeing, 737 Max üretimine ara vermeyi değerlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boeing, 737 Max üretimine ara vermeyi değerlendiriyor - Son Dakika

Boeing, 737 Max üretimine ara vermeyi değerlendiriyor

6 saat önce

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing'in, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ara vermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Boeing, 737 Max üretimine ara vermeyi değerlendiriyor, System.String[]

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing'in, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ara vermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, Boeing yönetim kurulu, Chicago'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda şirket yöneticileri, birçok ülkenin operasyonlarını durdurduğu ve hava sahalarını kapattığı 737 Max uçaklarını ele aldı.

Şirket kaynaklarına göre, 737 Max'in üretimini nisan ayında azaltma kararı alan Boeing yönetimi, her geçen gün söz konusu uçak modelinin üretimini geçici olarak durdurma seçeneğine daha da yaklaşıyor.

Boeing'in konuyla ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor.

ABD Federal Havacılık Kurumu, Boeing'i "uçakların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturduğu" için uyarmıştı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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