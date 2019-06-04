Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Moskova'ya acil iniş yaptı
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Boeing 737 Moskova'ya acil iniş yaptı

1 saat önce

– Moskova'dan Berlin'e gitmek üzere havalanan bir Boeing 737'nin Moskova'ya acil içiş yaptığı belirtildi.

Boeing 737 Moskova'ya acil iniş yaptı, System.String[]
Moskova'dan Berlin'e gitmek üzere havalanan bir Boeing 737'nin Moskova'ya acil içiş yaptığı belirtildi.

Yerel medya, Moskova'dan Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmek üzere havalanan bir Boeing 737'nin Moskova'da bulunan Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptığını duyurdu. Uçakta 101 yolcu olduğu bildirildi.

Bu ayın başlarında ise ABD Federal Havacılık Kurulu, 'Boeing Co 737 MAX' ve ' Boeing 737 NG' modellerinde kullanılan bazı parçaların yanlış bir biçimde üretilmiş olabileceğini açıklamıştı.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
Moskova, Boeing 737, Boeing, Dünya
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