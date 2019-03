Boeing 737 Tipi Uçak Düştü: Tüm Yolcu ve Ekip Hayatını Kaybetti

Ethiopian Airlines'ın Nairobi'ye giden uçağı düştü. Boeing 737 tipi uçakta bulunan 157 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

ET 302 sefer sayılı Boeing 737-800MAX uçağının kalkıştan hemen sonra temasını yitirdiği bilinenler arasında. Yerel saate göre 08.38'de kalkan yolcu uçağı, kalkıştan altı dakika sonra düştü ve 149'u yolcu olmak üzere 157 kişi kazada hayatını kaybetti.









Kazanın hemen ardından Ethiopian Airlines bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan yazı ana hatlarıyla şu şekilde oldu:



"Üzülerek belirtmek zorundayız ki Ethiopian Airlines'ın ET 302 sefer sayılı uçuşu bir kaza geçirdi. B-737-800MAX uçağı 08.38'de kalkış yaptı ancak 08.44'te uçakla olan bağlantı yitirildi. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak 149 yolcunun ve 8 kişilik bir kabin ekibinin bulunduğu uçaktan herhangi bir kazazedeye ya da kurtulan birine ulaşılmış değil. Ethiopian Airlines çalışanlarının olay mahalline gönderilecek ve arama kurtarma ekibine gereken her türlü yardım gerçekleştirilecektir."

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi :

Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak

Etiyopya'da 157 Kişilik Yolcu Uçağı Düştü

Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı