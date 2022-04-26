Boeing, 767-300 Dönüştürülmüş Kargo Uçağının İlk Çin Merkezli Üretim Hattını Hayata Geçirdi - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Boeing Çin tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Boeing ile Guangzhou Uçak Bakım Mühendisliği Limited Şirketi'nin (GAMECO) ilk 767-300 Boeing Dönüştürülmüş Kargo Uçağı (BCF) üretim hattını başlattı. 767-300 BCF üretim hattı, GAMECO'nun Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou'daki fabrikasında bulunuyor. Boeing Çin, artık kullanılmayan 767-300 yolcu uçağının tamamen kargo uçaklarına dönüştürülmesine odaklanıldığını belirtti.

Boeing Çin bu adımın, pazardan gelmeye devam eden güçlü talebi karşılamaya yardımcı olmak amacıyla Boeing'in yolcu uçağından kargo uçağına dönüşüm programlarına dair kapasite artırımı serisinin en sonuncusu olduğunu da ifade etti. Orta geniş gövdeli 767-300BCF, müşterilere uzun mesafeli, bölgesel ve dağıtım pazarlarında hava kargo işlerini geliştirmelerine hizmet edecek şekilde tasarlandı. Uçaklar için şu ana kadar dünya çapında 100'den fazla sipariş ve taahhüt alınmış durumda bulunuyor. Bu yeni hat, aynı zamanda Boeing'in şu anda Guangzhou'da, 737-800 kargo uçağını dönüştürmek için üç üretim hattını işleten GAMECO ile birlikte bu sene başlatmayı planladığı iki 767-300BCF hattından ilkini oluşturuyor.