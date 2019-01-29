Son Dakika Haberleri: Boeing ABD Donanması'ndan 2.4 Milyar Dolarlık İhale Aldı

Boeing ABD Donanması'ndan 2.4 Milyar Dolarlık İhale Aldı

1 saat önce

– Dünyanın önde gelen sivil ve askeri uçak üreticilerinden Boeing, ABD Donanması'nın açtığı 2.4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi ihalesini kazandı.

Boeing ABD Donanması'ndan 2.4 Milyar Dolarlık İhale Aldı, System.String[]
– Dünyanın önde gelen sivil ve askeri uçak üreticilerinden Boeing, ABD Donanması'nın açtığı 2.4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi ihalesini kazandı.

Söz konusu ihale, ABD Donanması filosunda mevcut P-8A'lara 10 uçağın daha eklenmesini, beş jetin Norveç'e verilmesini ve kalan dört uçağın da Birleşik Krallık'a verilerek Birleşik Krallık'ın satın aldığı uçak sayısının dokuza çıkmasını kapsıyor.

Boeing uçaklarını Yabancı Askeri Satışlar süreciyle edinen Birleşik Krallık ve Norveç'in, söz konusu ihaleyle Amerikan Donanması için özel olarak tasarlanan ve üretilen P-8A Poseidon modellerini alacağı belirtilirken, Birleşik Krallık'ın da ilk uçağını 2019 yılında teslim alacağı eklendi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Boeing, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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