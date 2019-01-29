Son Dakika Haberleri: Boeing, ABD Donanması'ndan Poseidon İhalesi Aldı

Boeing, ABD Donanması'ndan Poseidon İhalesi Aldı

1 saat önce

Boeing, 2,4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi konusunda ABD Donanması'ndan ihale kazandığını duyurdu.

Boeing, ABD Donanması'ndan Poseidon İhalesi Aldı, System.String[]
Boeing, 2,4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi konusunda ABD Donanması'ndan ihale kazandığını duyurdu.

ABD Donanması yeni bir grup P-8A uçağı siparişi veriyor; 19 jet dünya çapında müşterilere sunuluyor. Boeing, 2,4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi konusunda ABD Donanması'ndan ihale kazanıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu ihale, ABD Donanması filosunda mevcut P-8A'lara 10 uçağın daha eklenmesini, beş jetin Norveç'e verilmesini ve kalan dört uçağın Birleşik Krallık'a verilerek Birleşik Krallık'ın satın aldığı uçak sayısının dokuza çıkmasını kapsıyor.

Boeing uçaklarını Yabancı Askeri Satışlar süreciyle edinen Birleşik Krallık ve Norveç, bu kez Amerikan Donanması için farklı tasarlanan ve üretilen P-8A Poseidon alacak. Birleşik Krallık ilk uçağı 2019 yılında teslim alırken, Norveç 2012 yılında teslim almaya başlayacak. Uzun menzilli ve çok işlevli bir deniz karakol uçağı olan P-8, geniş alan, deniz ve kıyı harekatları yapabiliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Norveç, Birleşik Krallık, Boeing, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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