Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor - Son Dakika Dünya

Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor

6 saat önce

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ocak ayında ara vereceğini duyurdu.

Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor, System.String[]

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ocak ayında ara vereceğini duyurdu.


Boeing Co, Endonezya ve Etiyopya'da kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini Ocak 2020'de geçici olarak durduracağını açıkladı. Şikago merkezli şirket, Seattle yakınlarında 12 bin kişinin çalıştığı tesisinde üretimin duracağını ancak işten çıkarma olmayacağını duyurdu. Firma, üretime ne zaman yeniden başlanacağı hakkında ise herhangi bir öngörüde bulunmadı.

Euronews.com'da Görüntüle

Boeing, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda!
Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

Son Dakika Haberleri
15:10 Johnson'ın ilk icraatı İsrail boykotlarına kamu kurumlarının katılımını yasaklamak olacak - Son Dakika Haber
15:09 Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım - Son Dakika Haber
15:04 Meksika'da toplu mezar bulundu - Son Dakika Haber
15:02 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma... - Son Dakika Haber
15:01 Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
14:57 İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik - Son Dakika Haber
14:40 Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:10:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]