Boeing çalışıyor, AB sonuçları beklemekte kararlı
1 saat önce
Boeing CEO'su, 737 Max uçuşlarının durdurulmasının havayolu şirketlerini zorladığının farkında olduklarını, kısa sürede yazılım güncellemesini çıkaracaklarını söyledi.
Boeing CEO
'su, 737 Max uçuşlarının durdurulmasının havayolu şirketlerini zorladığının farkında olduklarını, kısa sürede yazılım güncellemesini çıkaracaklarını söyledi. EASA CEO'su ise tüm yanıtları elde edene kadar bu uçakların uçmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:05
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